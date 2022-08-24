台股漲勢收斂 力守月線15110點之上

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台股24日早盤來到15183.96點，上漲逾88點，隨後漲勢收斂，回到月線15110點之上。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北24日電）受美股費城半導體指數上揚激勵，台股早盤來到15183.96點，上漲逾88點，隨後漲勢收斂，回到月線15110點之上。

10時23分止，加權指數來到15124.1點，上漲28.21點，成交值新台幣808.3億元，8大類股多走揚，但泥窯、金融類股下挫。

權值王台積電盤中最高來到508元，上漲4元，又回到平盤504元游走；蘋果光學鏡頭供應商大立光最高來到1950元，上漲40元，也回到近平盤1910元位置；鴻海在平盤110元徘徊。

塑化股中石化盤中攻上漲停板11.1元，台聚來到25元，上漲1.35元，華夏來到24.6元，上揚0.8元，亞聚來到28.3元，漲1元。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，台股本週前兩個交易日接連跌破季線、月線，今天反彈重回月線之上，在美國聯準會（Fed）9月升息前的空窗期，台股隨費城半導體指數反彈，短線可望在15000點至15600點間盤整。

吳文彬認為，只要Fed主席鮑爾（Jerome Powell）26日在全球央行年會的演說不出意外，因美聯準會升息是兩週以後的事，台股仍有續漲機會。

他說，外資今年以來賣超台股金額逾兆，台股要再上攻仍須看外資臉色，而新台幣貶破30元大關後能否回升，將影響外資動向。後續可觀察8月營收、法人認養股。（編輯：張均懋）1110824