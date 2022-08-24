台灣圓益石英投資16億苗栗擴廠 創百個就業機會

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台灣圓益石英股份有限公司深耕苗栗縣26年，今年投資新台幣16億元在銅鑼中興工業區新建3廠，24日舉行動土典禮，苗栗縣長徐耀昌（右5）等人出席。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月24日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）台灣圓益石英股份有限公司深耕苗栗26年，今年投資新台幣16億元在銅鑼中興工業區新建3廠，今天舉行動土典禮，將為在地創造逾百個就業機會。

台灣圓益石英股份有限公司3廠開工動土儀式，上午在苗栗縣銅鑼中興工業區北區管理中心旁舉行，總經理趙寬俊與苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦、銅鑼鄉長謝昌年等人持鏟動土、焚香祝禱新建工程開工順利。

台灣圓益石英專業生產半導體廠不可或缺的石英器皿及維修服務，主要客戶包含台積電、聯電、華亞、南亞、力晶等半導體廠。趙寬俊指出，26年前在苗栗以1間小型半導體材料生產公司開始發跡，2018年擴建第2廠區，今年動工新建3廠，要感謝苗栗縣政府的支持。

趙寬俊表示，3廠新建工程將在3000坪腹地建設2500坪工廠，預計產能可以增加2倍以上，讓半導體生產時需要的石英可以供應地更加順利，台灣半導體公司能順利增加產量，對台灣維持全世界半導體生產重地的地位盡一分心力，同時增加在地就業機會，活化地方經濟。

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徐耀昌表示，台灣圓益石英在苗栗設廠26年來積極回饋地方，捐贈銅鑼地區警用巡邏車、支援縣府舉辦慢魚計畫相關會議的韓文翻譯、認購幼安教養院生自製月餅、粽子等照顧弱勢族群，這次投資16億元新建廠區，可造就100多個就業機會，縣府團隊會持續做好工商輔導等相關招商工作，吸引年輕夥伴返鄉工作，兼顧職場與家庭。

苗栗縣政府工商發展處指出，縣長徐耀昌上任以來陸續成立「招商服務馬上辦中心」「全栗招商服務站」及「A+招商服務團」組成招商鐵三角，以專業、便捷方式協助企業投資設廠苗栗，任內迄今新增登記483家工廠，招商金額逾1兆159億元。（編輯：方沛清）1110824