台灣半導體考察團 5天印度考察成果豐碩

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（中央社記者林行健新德里25日專電）一支由公私部門及法人所合組的台灣半導體考察團，今天結束印度5天考察行程返台；訪印期間，考察團走訪諸多城市，參觀半導體實驗室與科技園區，也在首都新德里與印度對口會晤，成果豐碩。

消息人士透露，這支半導體考察團21日抵達印度，行程包括在新德里與印度對口會晤，就雙方在半導體產業及相關經貿領域合作交換意見。

此外，訪團也走訪了昌迪加爾（Chandigarh）、阿默達巴德（Ahmadabad ）、孟買（Mumbai）等大城，參觀半導體實驗室及印度科學園區設施，並與相關州政府及印度企業舉行座談會，討論如何進一步拓展商機。

中華民國駐印度代表處表示，印度經濟成長快速且具人口紅利，台灣則具備先進科技及製造能力，在兩國均面對威權國家威脅之際，強化經貿與科技交流是互利互惠之舉，也有助印太區域穩定與繁榮。

印度媒體「商業標準報」（Business Standard）網站23日引述消息人士披露，台灣晶圓代工廠力積電正在考察及評估在半導體領域與印度合作的可行性。

「商業標準報」說，力積電執行副總經理朱憲國也是這支半導體考察團的一員。

報導也披露，這支半導體考察團是由政府官員所率領，行程也包括會見印度政府官員以及參加印度半導體政策說明會。

印度政府去年底推出100億美元獎勵計劃，吸引外國半導體廠商前往印度投資設廠。「商業標準報」稱，獎勵計畫已吸引3家廠商問津，包括台灣富士康與印度Vedanta集團的合資公司。（編輯：韋樞）1110825