台積電領軍 台股盤中漲逾百點站上15300點

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）在費城半導體指數大漲3.66%、台積電ADR漲幅也達2.35%下，多頭主力重回電子股，帶動台股今天開高後維持高檔震盪，盤中上漲逾百點，站上15300點。

截至10時30分，加權股價指數上漲111.51點、為15311點、成交值新台幣1030億元，其中尤以近期深受庫存去化所苦的電子股表現最強，台積電、聯發科、國巨等皆有表現。

近期強勢的生技股則續強，持續扮演大盤人氣王角色，合一分盤交易第一天開平後一路走高，強攻至漲停價286元，同集團的中天、鑽石生技漲勢也緊跟在後，成為生技類股新指標。

投顧業者表示，市場等待美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會上發表談話，由於擔憂升息力道加劇，美股25日一度出現較大回檔，不過，美國總統拜登加速啟動規模達2800億美元的晶片法案，加上中國大陸將投入人民幣1兆元，宣布19項接續政策，激勵中概股及半導體股走揚，目前美股及台股均在月均線附近量縮來回震盪，靜待鮑爾談話後，成交量才有機會放大。

分析師指出，本週台股挑戰週線連8紅，在觀望氣氛濃厚下，台股25日再寫今年新低量，反觀櫃買市場量能則回升至800億元以上，重新站上半年線，並來到波段新高，後續觀察資金是否有轉向中小型股的趨勢。（編輯：趙蔚蘭）1110826