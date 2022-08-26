敏實旗下精確新廠訂單助攻 明年業績看倍增

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）敏實集團旗下車用零配件廠精確實業董事長胡白莎今天表示，中國大陸3座新廠電動車電池盒年底逐步交貨，明年可顯著受惠、整體業績看倍增。

精確實業上午舉辦媒體交流會，展望到明年營運規劃，胡白莎指出，今年透過現金增資擴增在中國大陸廣東清遠、浙江湖州、湖北咸寧3座新廠，年底前可陸續試樣小幅量產交貨電動車電池盒產品，明年可顯著受惠，在電池盒帶動下，明年業績看倍增。

談到精確上半年虧損及下半年營運，胡白莎指出，主要是在中國三地設新廠，資本支出擴大，成本和管理費用增加，不過她預期下半年可望彌補虧損，受益歐洲塞爾維亞新廠9月量產、以及年底電池盒陸續交貨等效應。

在客戶進展，胡白莎表示，精確積極布局中國大陸自主品牌車廠客戶，預期明年相關業績比重可超越歐系車廠。

法人指出，精確電池盒產品取得中國電池大廠寧德時代、億緯鋰能、長城汽車旗下蜂巢能源等訂單，也切入中國電動車自主品牌小鵬和國際車廠BMW等供應鏈。

法人預期，今年精確投資中國3座新廠的規模約新台幣10億元，第4季有望拚轉盈，下半年毛利率可較上半年提升，今年全年仍可達到獲利目標，在較高毛利電池盒產品帶動下，精確明年訂單毛利率可提升至20%以上，較今年預估13%毛利率明顯增加。

精確去年合併營收約新台幣13.45億元，今年前7月自結合併營收約10.63億元，較去年同期大增43.85%，法人預期，精確今年業績上看22億元，明年業績可突破55億元，到2025年，精確業績可大幅躍升至110億元至120億元區間。

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精確布局電動車相關電池盒及電池壓鑄件產品，法人預估電動車業績占比約6成，明年可達到8成，車用零配件目前占精確業績比重超過9成。

法人指出，精確也搭上敏實集團切入歐洲車廠福斯汽車（Volkswagen）電動車MEB平台的鋁電池盒供應，在塞爾維亞設立新廠，主要客戶也是福斯汽車，供應電池盒壓鑄件產品，取得8年人民幣20億元的MEB平台訂單，精確在塞爾維亞新廠投資規模約5000萬歐元。（編輯：潘羿菁）1110826