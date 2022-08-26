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敏實攜手鴻海工業富聯 布局自動化工廠

2022/8/26 12:38
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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）敏實集團旗下車用零配件廠精確實業董事長胡白莎今天表示，敏實自動化工廠與鴻海旗下工業富聯合作，在中國浙江嘉興、廣東清遠等地已有實績。

精確實業上午舉行媒體交流會，記者問及敏實集團與鴻海旗下工業富聯在未來工廠合作進展，胡白莎指出，敏實與工業富聯在自動化領域密切合作，敏實提供需求和場景，工業富聯提供自動化方案。

她表示，敏實集團透過與工業富聯合作，已在浙江嘉興和廣東清遠布局鑄件等自動化產線，其他工廠也規劃複製相關方案。

敏實集團積極布局燈塔工廠，根據工業富聯去年10月燈塔工廠白皮書，敏實集團以精益製造為基礎，布局自動化、機器視覺、人工智慧等技術製造應用場景，結合數位化與柔性化技術，落實柔性自動化產線，採用自動換模、載具智慧存取設備，實現無人化作業。

透過轉型成效，敏實集團人均產能大增103%，整體設備效率（OEE）成長25%，生產人力降低100%，周轉庫存天數縮短33%。（編輯：趙蔚蘭）1110826

胡白莎
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