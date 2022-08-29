櫃買：上櫃公司平均殖利率3.56% 基本面穩健

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）美國聯邦準備理事會主席鮑爾超乎預期的鷹派言論，衝擊全球金融市場，櫃買市場波動度同步增加。櫃買中心今天發布新聞稿指出，整體上櫃市場平均現金股利殖利率達3.56%，基本面穩健，呼籲投資人應保持理性，無須過於恐慌。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會中表示，聯準會將矢志「強力」對抗通膨，即便可能會對美國家庭帶來痛苦。

鮑爾26日發表演說後，美股道瓊指數聞訊當日收盤跌3.0%，以科技股為主的那斯達克指數重摔3.9%。

台股加權指數今天下跌2.31%，萬五關卡失守，收在14926.19點；櫃買市場則下跌1.75%，收在195.05點，仍守在10日均線及半年線之上，表現相對上市強勢。

受到全球通膨以及各國陸續升息等因素影響，投資人擔心全球經濟陷入衰退，國際市場近期走勢震盪，導致櫃買市場波動度增加。櫃買中心表示，上櫃公司基本面穩健，投資人宜理性看待近期股市行情變化，並注意投資風險。

櫃買中心指出，依據國內上櫃公司已公告申報111年第2季財務報告（不含申報期限為今年8月31日的第一上櫃公司及金融業），今年上半年全體上櫃公司稅前淨利新台幣1649億元，較去年同期增加251億元，增幅為18%。

此外，上櫃公司今年1至7月累計營收為1兆5865億元，亦較去年同期成長約7.41%。在上櫃公司現金殖利率方面，超過10%以上者有28家；5%至10%者有214家；2%至5%者有225家，整體上櫃市場平均現金股利殖利率達3.56%。

櫃買中心表示，近期上櫃公司財務業務表現穩健，有基本面作為支撐，投資人面對近期市場波動，仍應保持理性，無須過於恐慌，宜關注公司基本面資訊審慎評估；櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢以及對櫃買市場影響，確保上櫃公司重大資訊即時透明公開。（編輯：楊蘭軒）1110829