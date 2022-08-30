股債反彈 壽險業淨值7月回升逾2700億
2022/8/30 17:39
（中央社記者謝方娪台北30日電）7月股債市反彈，帶動7月底壽險業淨值止跌回升至近新台幣1.53兆元水位，單月增加2723億元；但因今年上半年股債動盪，壽險業7月底淨值相比去年底仍下滑近1.2兆元。
今年以來股債震盪，衝擊壽險業淨值，金管會今天公布，壽險業今年7月底淨值為1兆5278億元，相比去年同期大減1兆1447億元、年減42.8%。
不過，因7月中旬起投資市場已出現跌深反彈，壽險業7月底淨值相比6月底大幅回升2723億元、月增21.7%。
今年前7月新台幣兌美元大幅貶值8.1%，在完全不避險之下，壽險業前7月累計兌換利益高達9529億元，扣除避險損失及避險換匯成本，壽險業仍提存高達1313億元外匯價格變動準備金，帶動外匯價格變動準備金累計餘額達1749億元。
壽險業經避險後並未有匯兌成本，前7月累計有326億元匯兌利益。
雖然美元大幅升值，有助壽險業匯兌損益表現，但因投資收益不如去年同期，壽險業前7月稅前獲利仍僅2413億元，較去年同期減少629億元、減幅達20.7%。（編輯：黃國倫）1110830
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