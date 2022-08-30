新纖瓶用聚酯粒動能延續第3季 尖端材料需求偏弱

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（中央社記者賴言曦台北30日電）新光合成纖維今天表示，瓶用聚酯粒需求動能延續第3季，第4季進入淡季；尖端材料需求受中國官方對COVID-19疫情的清零政策影響而轉弱，但當局鼓勵購買電動車的政策補上部分需求；整體而言，對後市看法保守但不悲觀。

新纖今天召開法人說明會，總經理歐金達表示，新纖上半年主要獲利來源為瓶用聚酯粒，第2季接單狀況良好，動能延續到第3季，但能源價格高漲，影響毛利率，不過因為瓶用聚酯粒為民生用品，為需求帶來支撐，占帳面營收比例也較大。

尖端材料部分，營運本部副總經理李曜錠指出，中國大陸官方清零政策影響電子業開工率，加上歐美經濟放緩使電子產品需求下滑，導致尖端材料轉弱，但中國大陸官方近期推出鼓勵購買電動車政策，帶動部分尖端材料需求。

歐金達也提到，泰國廠約21萬噸的新產能約第4季投產，全產全銷預計可貢獻新台幣70億元營業額；觀音廠高值化生產線，目前可正式生產，今年底前應會開始有貢獻。

展望第4季，歐金達表示，市場自去年起變化快速，提高預測難度，瓶用聚酯粒第3季旺季過後，第四季進入淡季，但新纖有既有客戶支撐需求，去化壓力較小；另鈦觸媒酯粒等產品供不應求，相關去化有助營運；整體而言，對後市看法保守但不悲觀，但需要時間去判斷市況變化。

淨零碳排布局方面，新纖減碳目標為2025年前減碳7%、2030年前減碳22%、2050年達成碳中和；經營決策委員會副主委羅時銓表示，新纖每年皆有為淨零碳排目標編列預算，第一階段會先將燃煤改成天然氣，進行設備汰舊換新，後續會根據新能源技術更新狀況，做進一步詳細規劃。（編輯：楊凱翔）1110830