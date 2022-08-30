人資新創Glints募資15億元 擬拓展菲律賓人才庫
2022/8/30 19:30
（中央社記者吳家豪台北30日電）來自新加坡的人力資源新創公司Glints今天宣布完成5000萬美元（約新台幣15.2億元）D輪募資，新一輪資金將用於拓展菲律賓人才供應庫，以及將雇主需求網絡拓展至全世界，並計劃擴編產品、工程及數據團隊。
Glints已建立擁有超過300萬名專業人士的人才生態圈，並拓展至印尼、新加坡、越南、馬來西亞及台灣等5個市場，服務企業數超過5萬家，包含AIA、IKEA、GetGo、KKday與Gameloft等企業。
根據Glints發布的新聞稿，此輪融資由DCM Ventures、Lavender Hill Capital與現有投資者PERSOL Holdings共同領投。
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Glints共同創辦人兼首席執行長楊賀翔（Oswald Yeo）表示，專業人士的職涯發展是長遠的旅程，需要完善的人才生態系統來支持，而非僅透過一次性的工作媒合來服務。
由於全球雇主僱用東南亞人才的意願提升，加上跨越國界的僱用思維日漸普及，雇主遠距僱用跨國人才的數量大幅增加。在Glints求職平台上，跨國遠距工作的職缺在過去2年內成長超過11倍。（編輯：楊蘭軒）1110830
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