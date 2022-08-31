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美股連三黑 法人：台股反彈格局暫歇

2022/8/31 08:11
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（中央社記者江明晏台北31日電）美股連三黑，台股30日小漲27.44點，收在14953.63點，萬五關卡得而復失，法人分析，台股從7月以來反彈格局算告一段落，權值股能否穩住陣腳，將是短線台股觀察重點。

由於美國7月職位空缺增加，且消費者信心也反彈回升，美國聯邦準備理事會（Fed）料更有理由積極升息以對抗通貨膨脹飆漲，美股連續第三個交易日收低。

道瓊工業指數下跌308.12點或0.96%，收31790.87點。標準普爾指數下挫44.45點或1.10%，收3986.16點。那斯達克指數挫跌134.53點或1.12%，收11883.14點。費城半導體指數下滑35.867點或1.31%，收2708.631點。

台股30日上漲27.44點，收在14953.63點，成交值新台幣1830.68億元。三大法人合計賣超178.67億元，分別為自營商賣超8.84億元，投信買超14.88億元，外資及陸資賣超184.71億元，其中，投信連48買超台股創紀錄。

法人分析，台股從7月以來反彈格局算告一段落，均線已轉為空頭排列，上檔壓力沉重，29日台股重挫未見增量，代表殺低意願有限，國安基金有一定作用，權值股能否穩住陣腳，將是短線台股觀察重點。

展望台股後市，法人分析，9月上旬觀察重點包括9月2日美國將公布非農就業數據、9月13日美國將公布8月消費者物價指數（CPI）年增率，均牽動聯準會9月升息動向。（編輯：趙蔚蘭）1110831

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