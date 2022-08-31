炳碩生醫台美成功取證 搭上骨科手術機器人成長列車

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）競爭激烈的全球手術機器人市場，在骨科領域出現新藍海。炳碩生醫為首家FDA核准脊椎微創手術機器人的台灣醫材業者，執行長莊學誠表示，將加速2大取證產品的全球布局，朝IPO邁進。

2016年成立的炳碩生醫，初始即鎖定醫療需求仍未被滿足的骨科手術機器人市場，自主開發「君凱捷複合手術導航系統」及「脊椎微創手術機器人」二大產品，並分別於今年3月及8月取得台灣TFDA及美國FDA上市許可證。

「脊椎微創手術機器人」是台灣第一個獲FDA審查核可的微創手術機器人，適應症為腰椎植釘手術，目前也是全球唯一將機器手結構應用於硬組織的機器人產品。

炳碩生醫2020年5月完成1800萬美元的A輪募資，獲得政府基金、台杉投資、美國矽谷Translink Capital等資金挹注。因應全球市場布局，預計啟動B輪募資，籌募3500萬至5000萬美元。

莊學誠表示，「君凱捷複合手術導航系統」是一套涵蓋術前規劃、術中註冊到影像導引的高精度導航系統；日前獲美國FDA審查通過的「脊椎微創手術機器人」，相較其他競爭產品的最大優勢，是擁有獨步全球的專利並聯式機器手設計、靈活性高，配合高精度的導航系統追蹤定位，協助醫師準確以機器手輔助骨釘下鑽，在程序自動化部分率先突破業界水準，居領先地位。

莊學誠表示，目前已啟動全球布局推廣計畫，台灣市場以2026年前搶下5成醫學中心覆蓋率為目標，海外市場首站瞄準全球手術機器人最大市場的美國，目標在2026年追求產品市占率達1成，同時透過合資、授權或策略聯盟等方式進軍美國、歐洲、中國及東南亞等市場，規劃3年內炳碩生醫將展開IPO計畫，以海外掛牌為目標。

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莊學誠指出，由於骨科手術機器人市場正值產業生命周期成長階段，專利保護期仍長，競爭較小，屬於利基型應用，許多醫材大廠如美敦力、強生、西門子、史賽克等，甚至不惜藉由高價收購方式來取得進軍骨科手術機器人市場的門票。

根據市場研究機構Frost & Sullivan預測，全球骨科手術機器人市場，將由2020年15億美元成長至2030年86億美元，10年的複合成長率近20%；至2026年的5年複合成長率則近50%。（編輯：張良知）1110831