股匯齊揚新台幣帶量升值收30.435元 8月仍貶近5角

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）股匯同步反彈，儘管新台幣今天盤中一度貶破30.5元價位，但出口商拋匯需求湧現，加上外資回頭買進台股，新台幣匯率逐步收復失土，今天收盤收30.435元，升值3.3分，台北及元太外匯市場總成交金額16.81億美元。

美股連續第3個交易日收低，不過台灣股匯市甩開陰霾，台股今天開低震盪走揚，在台積電回神領漲下，指數絕地反攻，MSCI尾盤生效，終場上漲141.81點，收在最高15095.44點，一口氣收復萬五關卡、季線與5日線，月線也收紅。

新台幣匯率今天以30.490元開盤後，雖然匯價走貶、跌破30.5元價位，最低至30.505元，但迅速拉回。外匯交易員表示，出口商月底拋匯潮湧現，加上台股震盪走揚，外資也回頭買進台股，提供支撐力道，新台幣匯率止跌回升，盤中最高為30.360元。

新台幣匯率今天同步收月線，受到國際美元強勁走升，熱錢又瘋狂匯出等因素影響，8月累計貶值4.97角或1.6%。

外匯交易員表示，今天股匯齊反彈，外資也轉為雙向操作，接下來可以關注外資是否有回補台股的跡象，如果有的話，新台幣匯率貶值大方向不變、但速度可望趨緩，或許會在30.5元價位附近盤整一陣子。（編輯：潘羿菁）1110831