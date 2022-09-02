電子權值股無力航運重挫 台股測試14700點支撐

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（中央社記者賴言曦台北2日電）台股今天走勢震盪，開盤小跌後翻紅，不料盤中賣壓出籠，14800點整數關卡失守，指數跌約90點，回測14700點。盤面上，台積電、聯發科等大型電子權值股表現疲弱，航運股重挫；電信三雄相對抗跌、生技類股強勢。

至10時47分左右，加權指數來到14711.8點，下跌90.06點，跌幅約0.6%，成交值新台幣1186.37億元。

觀察盤面個股表現，台積電賣壓湧現，盤中跌幅擴大，最低至485元，跌幅超過1%。聯發科盤中下挫16元，最低至632元，跌幅2%以上。鴻海因與裕隆合作推出的純電休旅車訂單踴躍，股價一度走紅，但盤中買氣收斂，在107.5元平盤價間震盪。

近期國際運價持續走跌，外資法人開始對航運族群大規模降評，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價跌幅超過3%。近期受解封題材帶動的航空雙雄也不敵賣壓，華航、長榮航由紅翻黑，盤中跌幅超過1%。散裝航運族群方面，波羅的海乾散貨指數（BDI）持續走跌，雖1日BDI指數千點失而復得，但類股今天表現仍然不振。

相較之下，電信三雄中華電、台灣大、遠傳相對強勢；生技醫療類股今天喊衝，包含和康生、晶碩、寶齡富錦等皆有不俗表現。

法人分析，台股今天雖然走勢震盪，但並未出現沈重賣壓，顯示市場擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）升息的利空因素已反應近8至9成，加上指數還有前波低點14545點支撐，預估大幅度向下可能性相對低，今天應會持續在14800點附近狹幅整理，等待下週蘋果新機發表，醞釀反彈。（編輯：楊蘭軒）1110902