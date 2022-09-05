阿堂鹹粥遭質疑漏開發票 國稅局：未獲民眾檢舉

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（中央社記者張璦台北5日電）台南美食名店「阿堂鹹粥」近期漲價掀熱議，有網友質疑漏開發票，南區國稅局台南分局指出，目前尚無接獲民眾檢舉，已留意店家開立發票狀況，若後續有接獲投訴，一旦有具體事證，將發函店家提出開立資料，按照相關規定處理。

南區國稅局強調，政府稽查逃漏稅持續進行，設有神秘客不定期查訪檢視開立發票狀況，若一年內查獲營業人應開卻未開發票達3次，可處以停業。

國稅局解釋，一般人所認知免用統一發票的標準，是每月銷售額未滿新台幣20萬元，但許多人氣餐飲店光一天營業額就可達5位數字，卻不必開發票，遭質疑店家是否未誠實納稅，或稽徵機關未善盡督導之責。

事實上，財政部考量許多餐飲業者經營現場都是湯湯水水或滿手油漬，不方便使用手開統一發票且規模小較無使用發票能力，於是將供應大眾化消費的豆漿店、冰果店、甜食館、麵食館、自助餐、排骨飯、便當及餐盒業者，規範為「營業性質特殊營業人」，由國稅局查定其銷售額，免開立統一發票，且不受每月銷售額達20萬元的限制。

同時，近年隨著營業人經營型態轉變及設備提升，許多營業性質特殊營業人，已具有使用統一發票能力，為核實課稅，國稅局針對銷售額已達使用統一發票標準，且符合5大情形者，輔導使用統一發票。

5大情形包含以連鎖或加盟方式經營；以電子系統設備管理座位、提供取餐單或號碼牌方式經營；透過網路銷售；以電子方式或收銀機開立收據、處理或管控帳務；依其營業狀況、商譽、季節性及其他情形，足以認定有使用統一發票能力。

也因此，阿堂鹹粥是屬開立統一發票的營業人；不過，今天媒體引述PTT網友發文，指阿堂鹹粥不主動開發票是陋習，希望國稅局「祭出一點手段」。

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南區國稅局官員說明，針對營業人漏開發票情事，若民眾檢舉且有具體事證，所轄分局會發函請店家出具一段時間的發票開立資料，進行比對查核；同時設有發票稽查制度，國稅局不定期派員前往經營場所，以類似「神秘客」形式用餐，若店家未開發票，會亮出國稅局人員身份，若該店家一年內被查獲有類似情事達3次，恐遭處以停業處分。

阿堂鹹粥所轄的台南分局接受電訪時則指出，目前尚無接獲民眾檢舉，但如果有投訴進來，一定按照相關流程處理，國稅局已持續留意店家開立發票狀況。（編輯：潘羿菁）1110905