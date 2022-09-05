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颱風軒嵐諾挹注水庫4.2億噸 基隆調整為水情綠燈

2022/9/5 19:05（9/5 19:24 更新）
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受惠颱風軒嵐諾，全台主要水庫挹注水量約4.2億噸，加上台水公司積極引水，水情明顯改善。水利署5日決議基隆地區水情燈號即日起轉為水情提醒綠燈。圖為翡翠水庫。（台北翡翠水庫管理局提供）
受惠颱風軒嵐諾，全台主要水庫挹注水量約4.2億噸，加上台水公司積極引水，水情明顯改善。水利署5日決議基隆地區水情燈號即日起轉為水情提醒綠燈。圖為翡翠水庫。（台北翡翠水庫管理局提供）
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（中央社記者曾智怡台北5日電）受惠颱風軒嵐諾，全台主要水庫挹注水量約4.2億噸，水利署今天表示，根據預測，東北季風增強降雨機率提高，也因台水公司積極引水，水情明顯改善；因此決議基隆地區水情燈號即日起轉為水情提醒綠燈，桃園及新北地區轉為水情正常。

水利署透過新聞稿指出，颱風帶來明顯降雨效益，統計1日至5日全台水庫水量受益約4.2億噸，其中基隆地區降雨量已達357毫米，基隆河川流水豐沛，並在台水公司積極引水下，新山水庫蓄水量持續回升。

另外，翡翠水庫降雨約440毫米，水庫蓄水量已由1日的1億9384萬噸、蓄水率58%，上升至2億7108.59萬噸、蓄水率81%；石門水庫降雨約400毫米，蓄水量從1日的1億5288萬噸、蓄水率74.5%，上升至2億99萬噸、蓄水率98%，其餘各地區水庫蓄水量也有明顯提升。

因此，水利署今天召開災害緊急應變小組第4次工作會議，經中央氣象局說明後續東北季風影響，基隆逐漸進入豐水期，水情已獲紓緩，但考量新山水庫蓄水率未達6成，仍需審慎因應，決議基隆地區（含新北汐止）水情

水情燈號小百科

一、綠燈
加強水源調度、研擬措施。

二、黃燈
1.減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。
2.停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水

三、橙燈
1.停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水
2.減量供水：
（1）每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5至20%，醫療或其他性質特殊者不在此限
（2）游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他不急需用水，減供20%

四、紅燈
分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。
定點供水優先順序如下：
1.居民維生
2.醫療
3.國防事業
4.工商事業
5.其他

資料來源：水利署

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燈號即日起由減壓供水黃燈轉為水情提醒綠燈。

至於桃園及新北地區由水情提醒綠燈轉為水情正常，台南地區則維持水情提醒綠燈。

水利署強調，依據中央氣象局預估未來一季降雨正常機率高，但預報不確定性仍高，且台灣將進入傳統枯水期；因此水利署將持續監控水情，滾動檢討各項防旱整備作業，穩定各地區用水，同時呼籲民眾把節水當生活常態，「節今日之水，解明日之渴」。（編輯：蘇志宗）1110905

（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）
（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）
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