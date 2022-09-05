美升息力道看多但經濟利空 亞股收盤走勢不一

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（中央社香港5日綜合外電報導）亞洲股市今天在正負消息夾雜下，收盤走勢分歧。一方面美國最新就業報告令積極升息機率降低，但另方面投資人對於歐洲可能爆發能源危機、中國防疫封鎖和地緣政治緊張日益擔憂。

法新社報導，備受關注的美國8月就業報告顯示，就業人口成長趨緩且失業率上升，這使得美國聯邦準備理事會（Fed）大幅升息的壓力降低。

有鑑於此，市場對於聯準會本月連續第3次升息3碼（0.75個百分點）的預期心理降溫。如今許多交易商預估，這次只會升息50個基點（2碼）。

然而，美國股市3大指數2日收盤由紅翻黑，因為俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）宣布，由於一條輸送管線仍有問題，因此不會恢復對歐洲的天然氣供應。

這項消息宣布當天，七大工業國集團（G7）才表示將努力儘快對俄羅斯出口石油實施價格上限，這項行動會令克里姆林宮對烏克蘭作戰所需的重要收入大減。

種種消息在歐元區掀起震撼，區域經濟恐落入衰退的疑慮升溫。歐元兌美元匯價應聲貶至20年低點，一度觸及0.9878美元低價。

另一方面，投資人還要應付中國傳出更多的壞消息。由於北京對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採取清零策略，目前全中國有數個城市、合計數以千萬計人口活在封鎖下。

香港股市今天收盤下挫1.2%，在亞股中領跌。利空來自有報導傳出，美國考慮對於投資中國企業祭出新的限制，引發科技類股籠罩賣壓。

東京股市則收低0.1%，首爾、台北、馬尼拉和威靈頓股市同樣收黑。不過，上海股市收高0.4%，雪梨、孟買、新加坡和雅加達股市也收紅。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1110905