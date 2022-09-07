新台幣早盤摜破30.9元創近3年新低 31元近在眼前

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新台幣匯率7日早盤重貶逾1角、一度跌破30.9元，創下近3年盤中新低紀錄，距離31元整數大關僅剩一步之遙。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）美元指數再次衝破110，美股領跌、台股下挫，更加劇熱錢匯出力道，多重利空夾擊之下，新台幣匯率早盤重貶逾1角、一度跌破30.9元，創下近3年盤中新低紀錄，距離31元整數大關也僅剩一步之遙。

美股收低，道瓊工業指數下挫173.14點、那斯達克指數下跌85.95點，台股今天同步走低，早盤大跌逾200點，摜破14500點關卡。

眼見熱錢出逃、台股下挫以及美元強勢表態，新台幣匯率難以扭轉頹勢，今天以30.78元開盤後，火速貶破30.8元、30.9元價位，盤中最低為30.918元、重貶1.72角。

外匯交易員表示，亞幣都在貶，日圓更持續破底，新台幣也只能續往貶值方向前進；趨勢確立之下，央行僅是稍作調節，不想浪費太多子彈，出口商惜售心態也十分濃厚，支撐力道有限的情況下，或許很快就會看到新台幣貶破31元整數大關。（編輯：楊凱翔）1110907