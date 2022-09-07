更多編輯台推薦新聞：
雪隧中秋試辦10種模式色彩燈光 高公局：降低駕駛焦躁與疲倦
生活

雪隧中秋試辦10種模式色彩燈光 高公局：降低駕駛焦躁與疲倦

熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度
國際

熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛
國際

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局
國際

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

新台幣早盤摜破30.9元創近3年新低 31元近在眼前

2022/9/7 10:27（9/7 10:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣匯率7日早盤重貶逾1角、一度跌破30.9元，創下近3年盤中新低紀錄，距離31元整數大關僅剩一步之遙。（中央社檔案照片）
新台幣匯率7日早盤重貶逾1角、一度跌破30.9元，創下近3年盤中新低紀錄，距離31元整數大關僅剩一步之遙。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北7日電）美元指數再次衝破110，美股領跌、台股下挫，更加劇熱錢匯出力道，多重利空夾擊之下，新台幣匯率早盤重貶逾1角、一度跌破30.9元，創下近3年盤中新低紀錄，距離31元整數大關也僅剩一步之遙。

美股收低，道瓊工業指數下挫173.14點、那斯達克指數下跌85.95點，台股今天同步走低，早盤大跌逾200點，摜破14500點關卡。

眼見熱錢出逃、台股下挫以及美元強勢表態，新台幣匯率難以扭轉頹勢，今天以30.78元開盤後，火速貶破30.8元、30.9元價位，盤中最低為30.918元、重貶1.72角。

外匯交易員表示，亞幣都在貶，日圓更持續破底，新台幣也只能續往貶值方向前進；趨勢確立之下，央行僅是稍作調節，不想浪費太多子彈，出口商惜售心態也十分濃厚，支撐力道有限的情況下，或許很快就會看到新台幣貶破31元整數大關。（編輯：楊凱翔）1110907

延伸閱讀
新台幣爆量走貶 收30.746元創近3年新低FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難新台幣貶破30元 學者：短期不易轉強但經濟成長有撐美強勢升息壓力未除台股恐盤整 短線看蘋果新機國安基金不夠力？阮清華：全球緊縮護盤策略修正
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新台幣開盤貶3.4分 為30.78元