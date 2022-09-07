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三能：無錫子公司若獲高新企業優惠 有利下半年營運

2022/9/7 20:50
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（中央社記者潘智義台北7日電）三能集團財務長蕭凱峰今天表示，重要子公司無錫三能若今年度取得新一期高新企業優惠，可望於第4季回推優惠稅率為15%，自2022年度起開始適用，盼下半年業績優於上半年。

蕭凱峰說明，無錫三能的3年期高新企業優惠稅率措施於2021年截止，新一期的高新企業正在申請中，期盼2022下半年營收及毛利率能優於上半年。

三能集團公告2022年上半年財務報表，合併營收新台幣9.13億元，較去年同期減少8.96%，上半年每股盈餘1.02元，獲利下降主因原物料成本持續上升，及中國水電費用持續增加所致，使毛利率下降，三能集團除持續管控原物料成本外，也陸續調漲部分產品價格，讓原物料成本合理反映。

蕭凱峰指出，近年來因全球氣候變遷帶來環境與社會問題，ESG（環境、社會、公司治理）永續發展成為各企業急需面臨的議題。

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三能集團已在2022年台北國際烘焙展，展示減塑商品與抗菌商品，利用木屑粉、牡蠣殼粉及咖啡渣等再生材料添加於塑膠製品中，可降低30%至50%塑膠材料的使用，大幅降低塑膠材質的耗用。

三能集團強調，推廣「不沾重處理」業務，將客戶舊有的烘焙器具，經環保的不沾塗層去除工藝，再根據客戶需求進行不沾重處理，使其效果與新產品一致，體現循環經濟的精神，同時節省客戶重新購買新品的成本，讓客戶多了一項新選擇。（編輯：張均懋）1110907

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