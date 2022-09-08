股匯齊揚 新台幣終止連5貶收30.895元

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）美元指數漲高回落，加上台股開高走高，新台幣匯率今天終止連5跌，收盤收30.895元，升值3.3分，台北及元太外匯市場總成交金額下滑至13.7億美元。

美股領漲之下，台股今天大漲逾百點，傳統產業、電子及金融類股全面走揚，指數終場勁揚173.37點，收在14583.42點，逼近14600點關卡。

外匯交易員表示，美元指數走軟，亞幣得以稍微喘口氣，今天多呈震盪整理，人民幣、日圓低檔盤旋，未再破底；新台幣匯率全日震盪偏升，開盤價為30.891元，最高30.865元、最低30.93元。

新台幣匯率同步收週線，本週累計重貶3.07角或0.99%，週線連7黑。

儘管新台幣止貶回升，外匯交易員認為，熱錢出走的趨勢並沒有看到扭轉跡象，尤其31元整數大關近在眼前，出口商心態偏向惜售，新台幣仍面臨沉重的貶值壓力。

展望新台幣走勢，外匯交易員指出，短線先關注出口商拋匯動向，以及央行是否在31大關附近加大防守力道，但最關鍵的還是美國聯準會9月中旬的會議決策，是否延續鷹派立場，以及明年有無降息可能，聯準會釋放的訊息將為整體金融市場提供新的指引。（編輯：張均懋）1110908