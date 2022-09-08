更多編輯台推薦新聞：
力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例
國際

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看
娛樂

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台新銀行向與債務無關第3人不當催收 金管會重罰1000萬
首頁 / 產經
聯準會
新聞專題
聯準會2/271
首頁 / 產經

股匯齊揚 新台幣終止連5貶收30.895元

2022/9/8 17:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北8日電）美元指數漲高回落，加上台股開高走高，新台幣匯率今天終止連5跌，收盤收30.895元，升值3.3分，台北及元太外匯市場總成交金額下滑至13.7億美元。

美股領漲之下，台股今天大漲逾百點，傳統產業、電子及金融類股全面走揚，指數終場勁揚173.37點，收在14583.42點，逼近14600點關卡。

外匯交易員表示，美元指數走軟，亞幣得以稍微喘口氣，今天多呈震盪整理，人民幣、日圓低檔盤旋，未再破底；新台幣匯率全日震盪偏升，開盤價為30.891元，最高30.865元、最低30.93元。

新台幣匯率同步收週線，本週累計重貶3.07角或0.99%，週線連7黑。

儘管新台幣止貶回升，外匯交易員認為，熱錢出走的趨勢並沒有看到扭轉跡象，尤其31元整數大關近在眼前，出口商心態偏向惜售，新台幣仍面臨沉重的貶值壓力。

展望新台幣走勢，外匯交易員指出，短線先關注出口商拋匯動向，以及央行是否在31大關附近加大防守力道，但最關鍵的還是美國聯準會9月中旬的會議決策，是否延續鷹派立場，以及明年有無降息可能，聯準會釋放的訊息將為整體金融市場提供新的指引。（編輯：張均懋）1110908

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
聯準會可能再升息3碼 亞股收黑