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安永台灣：不參與全球分拆計畫

2022/9/9 14:26
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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）對於安永進行全球策略評估分拆諮詢和審計業務消息，安永台灣今天指出，針對台灣的商業環境和發展階段等因素的考慮，安永台灣所有會員機構，將不參與安永全球分拆計畫。

「華爾街日報」（WSJ）報導指出，安永（Ernst & Young）領導人在9月8日展開為期數月的諮詢和審計業務拆分計劃第一步，此舉措將可能顛覆會計師事務所的商業模式。

安永台灣今天發布聲明表示，目前安永全球對業務策略的評估工作有所進展，並已決定進一步推動相關程序，讓會員機構的負責人們，對是否要將所在機構分拆成2個全方位專業服務機構，進行投票。

安永台灣表示，鑒於安永網絡內的會員機構所處的市場和監管環境存在差異，各會員機構可依據其治理規則，自主決策是否參與該分拆計畫。

因此，安永表示，對於台灣的商業環境和發展階段等因素的考慮，安永台灣所有會員機構將不參與安永全球分拆計畫。

安永台灣表示，其會員機構由台灣負責人們所擁有及管理，已在台灣服務逾53年，安永並將保持現有組織架構，為在地客戶提供多元領域的全方位專業服務。

安永台灣強調，將繼續實踐對社會和客戶的承諾，以頂尖人才、創新精神，堅守社會責任，創造長期價值，引領高品質可持續發展，建立最受信賴的專業服務機構。

安永台灣表示，將繼續留在安永全球網絡中，與安永全球資源緊密聯繫，服務台灣的客戶。（編輯：翟思嘉）1110909

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