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蘋果新品缺驚喜 法人：外資動向影響多頭續航力

2022/9/10 11:35
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（中央社記者吳家豪台北10日電）台股8日大漲，美股也延續反彈走勢，對於秋節後的走勢，法人表示，蘋果秋季發表會無太多驚喜，下週美國將公布8月消費者物價指數，不確定因素仍在，外資操作能否轉多，將影響台股多頭續航力。

台股8日開高走高，包括傳統產業、電子及金融類股全面走揚，指數終場大漲173.37點，收在14583.42點。但蘋果發表新機並未激勵蘋概股全面走揚，各族群表現不同調，晶圓代工廠台積電、組裝廠鴻海小漲，光學鏡頭廠大立光、玉晶光甚至由紅翻黑。

福邦投顧分析，美國聯邦準備理事會為打擊通膨，持續釋出鷹派言論；比特幣近期走弱，代表投機氣氛放緩，不利股價活潑的中小型股表現；蘋果秋季發表會如預期無太多驚喜，後續需關注新品銷量表現。

福邦投顧指出，從基本面來看，電子業短期需花費半年至一年調整庫存，需求透支後也需要時間恢復，且新技術、新突破性產品尚未成熟，供需的整理可能需要幾年時間；加上總經環境尚未改善、歐美持續升息，新興市場面臨資金出走，現階段台股盤面表現容易面臨「多空雙巴」行情。

國泰證期表示，美國聯準會官員相繼釋出鷹派言論，加上美國8月消費者物價指數即將於下週公布，左右聯準會後續動向，不確定因素高掛之下，導致外資操作維持保守格局。

國泰證期認為，外資短線雖維持觀望態度，但對長線看法偏向樂觀，指數震盪拉回時，官股券商積極護盤，內資籌碼持續沉澱，提供指數良好下檔支撐。但外資在台股具有主要掌控權，外資操作能否轉多，將影響多頭的續航力。（編輯：黃瑞弘）1110910

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