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梅花颱風海警發布 經濟部緊急應變小組二級開設

2022/9/11 10:26
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（中央社記者蘇思云台北11日電）中度颱風梅花持續接近台灣，氣象局今天上午8時30分發布海上颱風警報，經濟部緊急應變小組二級隨即開設，經濟部水利署請北部、東半部地區河川局提前布署防災措施，嚴防颱風可能帶來的風雨。

經濟部今天發布新聞稿，水利署表示，延續前次颱風相關防災整備措施都完成準備，並確認抽水站、抽水機的電力與油料及運轉，並要求對於水門、河道檢視，由於預估颱風風雨集中於北部、東半部地區，已請水利署第十、一、九及八河川局加強應變人力、物力調度。

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水利署指出，已請台水公司持續對於基隆新山水庫加強抽水；另外，其他北部水庫也要注意高水位操作的因應處置，並在颱風後維持蓄滿，共同維持供水穩定。

水利署表示，民眾應撥空清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，也可透過防災資訊服務網、臉書防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579等防災避災工具，掌握即時訊息。（編輯：蘇志宗）1110911

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