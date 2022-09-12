中秋節後開盤 台股拚延續多頭

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（中央社記者江明晏台北12日電）台股8日大漲，美股也延續反彈走勢。台股今天在中秋連假後開盤，法人表示，中秋過後第一個交易日上漲機率高達8成，但外資操作能否轉多，將影響台股多頭續航力。

美股9日收紅，延續漲勢格局，因投資人接受聯邦準備理事會（Fed）進一步升息的必然性。

道瓊工業指數9日上漲377.19點，或1.19%，收在32151.71點。標準普爾500指數上漲61.18點，或1.53%，收在4067.36點。以科技股為主的那斯達克指數上漲250.18點，或2.11%，收在12112.31點。費城半導體指數上漲63.598點，或2.39%，收在2721.774點。

台股8日開高走高，包括傳統產業、電子及金融類股全面走揚，指數終場上漲173.37點，收在14583.42點。

法人認為，外資短線雖維持觀望態度，但對長線看法偏向樂觀，指數震盪拉回時，官股券商積極護盤，內資籌碼持續沉澱，提供指數良好下檔支撐。但外資在台股具有主要掌控權，外資操作能否轉多，將影響多頭的續航力。

法人指出，統計過去10年中秋前後指數漲跌的資料，中秋過後第一個交易日上漲機率高達8成，只要國際局勢沒有特別的變化，多頭氣勢有望延續。（編輯：郭無患）1110912