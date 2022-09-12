黃天牧：觀察美是否續升息打通膨 台股有基本面價值

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（中央社記者謝方娪台北12日電）美國升息，外資持續外流，台股近日成交量持續探至新台幣2000億元以下，金管會主委黃天牧說，美國升息是為打通膨，若已達到效果，美國是否還會無限往上升息，會再觀察，不過台股價值是持久的。

黃天牧今天下午出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮暨研討會，會後接受媒體聯訪。針對近期台股量縮，黃天牧指出，台股這段期間受到美國升息及全球通膨影響，出現資金挪動，但今天外資買超逾百億元，「是有一些不一樣的地方」。

黃天牧指出，台股殖利率加上股票股利高達4.89%，在國際主要資本市場上仍有相當競爭力，且近日公布上市櫃公司海外投資獲利也相當亮眼；台股有基本面，但無庸諱言，美國升息還是會讓國際資金做比較，短期內可能對台股資金動能會有影響。

黃天牧說，資本市場動能最好維持穩健狀態，而非暴起暴落，台股動能是金管會要關注的重點，中秋節過後台股是否會有新氣象，金管會仍會再觀察，現階段金管會尚不會有特別措施。

美國聯準會（Fed）即將在9月20日至21日召開政策會議，市場預期美國將持續升息，是否衝擊後續台股資金動能，黃天牧說，美國升息是為打通膨，若已達成打通膨效果，是否還會無限往上升息，會再觀察、密切注意，不過他強調台股價值是持久的。（編輯：張均懋）1110912