股匯雙漲 新台幣連2升收30.87元

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）美股連日上漲，台股今天啟動補漲行情，帶動新台幣匯率跟著走揚，連續2個交易日升值，今天收盤收30.87元，升2.5分，台北及元太外匯市場總成交金額11.92億美元。

美股在中秋連假期間接連收紅，台股今天開高，在台積電勁揚領軍下，指數一舉躍過5日均線，終場大漲224.01點，收在14807.43點，成功攻上14800點；三大法人也同步買超，其中外資買超金額逾百億元。

外匯交易員表示，美元指數自高點回落，亞幣得以稍作喘息，人民幣、日圓均小幅反彈；新台幣兌美元今天開盤價為30.85元，最高30.83元、最低30.915元。

外匯交易員指出，強勢美元的趨勢並未反轉，只是暫時休息，不過蘋果新機熱潮激勵投資人信心，股市重拾上攻力道，也讓台幣獲得支撐，短線若外資匯出力道收斂，可減緩新台幣靠向31元大關的速度，不過美國聯準會利率決策會議還是左右後續金融市場的最關鍵因素，市場也屏息以待。（編輯：張均懋）1110912