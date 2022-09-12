產險子公司8月虧26億 富邦金穩居金控獲利3冠王
（中央社記者謝方娪台北12日電）受防疫險影響，富邦產險8月稅後虧損新台幣26.09億元，累計稅後虧損71.95億元；不過富邦金8月稅後淨利56.47億元、累計稅後淨利890.98億元、EPS 7.29元，3項獲利數據仍續居上市櫃金控冠軍。
富邦金今天公布8月自結稅後淨利56.47億元，累計前8月稅後淨利890.98億元，每股稅後盈餘（EPS）為7.29元，續居金控獲利3冠王，且富邦金前8月累計稅後淨利、EPS皆為歷年同期次高，僅次於去年同期。
富邦人壽8月稅後淨利51.9億元，累計前8月稅後淨利創歷年同期次高、達791.1億元，RBC（資本適足率）逾300%。8月富邦人壽持續實現投資獲利，股息為主要獲利來源。
8月美元維持強勢走勢，富邦人壽單月及累月匯兌損益與避險成本均大幅優於去年同期，帶動8月底外匯價格變動準備金水位上升至332億元。
台北富邦銀行8月稅後淨利22.33億元，受惠升息帶動利息淨收益持續成長，累計前8月稅後淨利173.68億元，較去年同期成長29%，單月獲利及累計獲利皆創下歷年同期新高。
受防疫險賠款影響，富邦產險8月稅後虧損26.09億元，累計稅後虧損71.95億元，富邦產險8月防疫險相關直接賠款金額達109.6億元，其中自留賠款金額66.7億元、約24.5萬件。
富邦產險累計前8月直接賠款達249.5億元，自留賠款達132.7億元，截至8月底富邦產險對已發生但未報或未決案件已提存自留賠款準備餘額達66億元。
富邦產險表示，150億元增資款已在8月底到位，有效強化公司資本水準與營運資金，8月底RBC上升至約300%。
富邦證券8月稅後淨利5.88億元，累計前8月稅後淨利25.08億元，較去年同期減少53%，主因今年前8月台股日均值較去年同期衰退，影響富邦證券經紀業務損益，且受市場波動影響，金融資產部位損益也較去年同期減少。（編輯：潘羿菁）1110912
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