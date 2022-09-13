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台股後繼無力 終場上漲86點攻季線差一步

2022/9/13 14:31（9/13 14:41 更新）
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台股13日在電子股領軍下，盤中一度上漲超過140點，突破14900點，但成交量能不足，終場收在14894.41點，上漲86.98點。（中央社檔案照片）
台股13日在電子股領軍下，盤中一度上漲超過140點，突破14900點，但成交量能不足，終場收在14894.41點，上漲86.98點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北13日電）因美股大漲激勵，台股今天在電子股領軍下，盤中一度上漲超過140點，突破14900點，但成交量能不足，指數衝高後漲勢逐漸收斂，終場收在14894.41點，上漲86.98點，14900點與季線約14895點得而復失。

台股今天成交金額來到新台幣1824.38億元，電子股上漲0.83%，成交比重超過60%；傳產族群的航運、鋼鐵、塑膠同步上揚，金融股跌0.36%。

電子權值股台積電收493元重返季線，上漲6.5元；大立光下跌1%，失守2000元關卡，收1980元；鴻海漲1.38%，收110元，站上月線。

金融股多數走低，國泰金、中信金終場跌幅在1%以內，分別收在43.65元、22.75元；兆豐金下跌1.41%，收35.05元。

玉山投顧指出，台股月、季線仍為下彎趨勢，仍需時間震盪化解，後續關鍵在於9月底美國聯邦準備理事會（Fed）的升息動向，在未能收復月、季線之前，可先等待落底訊號出現。（編輯：楊蘭軒）1110913

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