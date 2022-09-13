全力防制金融犯罪 證交所推證券投資反詐騙專區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北13日電）全台投資詐騙猖獗，為強化防範金融投資詐騙，證交所今天宣布，於官網建置「證券投資反詐騙專區」，有圖文並茂的反詐騙宣導，有影音宣導的反詐騙影片，有淺顯易懂的反詐騙資訊。

證交所發布新聞稿指出，「證券投資反詐騙專區」提供投資大眾，面對不明電話、簡訊、社群媒體、網頁廣告等訊息，應小心謹慎，多方查證，才能維護自身投資權益及保障財產安全。

證交所說明，一直以來，證交所為防範金融投資詐騙，揭露最新詐騙手法，竭力進行防範金融詐騙預防宣導。反詐騙專區上架，彙整詐騙態樣、常見詐騙手法及防詐因應之道，規劃圖文推廣、宣導短片、防騙資訊等實用單元，提醒投資大眾，應審慎判斷投資訊息真實性，才能提升自身反詐騙防禦能力。

「證券投資反詐騙專區」是投資大眾審慎防範金融投資詐騙不可錯過的利器。在資訊爆炸的今日，網路上充斥著許多「知識」，而詐騙訊息也許就藏在細節裡，投資人應如何分辨真偽，可就源在手機上裝設辨別號碼軟體，或遇陌生電話、簡訊時，要提高警覺心，不要提供個人資料，也不要依任何指示操作匯款，謹記「停」、「看」、「查」三個步驟，是保護自己最好的方法。

證交所呼籲投資大眾，投資理財前務必停看聽，注意風險，應審慎判斷消息來源及投資訊息真實性。

證交所強調，投資人了解層出不窮的金融詐騙態樣及話術，就能從容面對各類不明簡訊及連結，輕鬆破解詐騙手法及套路，就不會因一時不察，而蒙受損失。（編輯：林興盟）1110913