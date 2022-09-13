股匯不同調 新台幣貶值2分收30.89元

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）美股續漲之下，台股受到激勵，今天開高震盪收紅，然而股匯不同調，新台幣匯率收盤收在30.89元，貶值2分，交投略顯清淡，台北及元太外匯市場總成交金額11.54億美元。

因美股大漲激勵，台股今天在電子股領軍下，盤中一度上漲超過140點，突破14900點，但成交量能不足，指數衝高後漲勢逐漸收斂，終場收在14894.41點，上漲86.98點，14900點與季線約14895點得而復失。

外匯交易員表示，儘管台股上漲、外資也呈現買超，但整體來看，外資在匯市還是匯出居多，導致新台幣兌美元今天以30.870元開盤後，匯價迅速走低、盤中最低為30.915元；隨著新台幣貶至30.900元上方，出口商賣壓湧現，台幣拉回整理。

原本市場預期新台幣很快會貶破31元大關，不過國際美元漲高回落、跌破108，亞幣得以稍作喘息，台幣也從急貶的態勢轉為偏弱盤整。

外匯交易員表示，美國聯準會下周將公布最新利率決策，在這之前，市場氛圍偏向觀望，新台幣也於31元大關前止步，陷入區間整理，不過聯準會仍走在升息路徑上，新台幣趨貶的方向並未改變。（編輯：潘羿菁）1110913