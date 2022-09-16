iPhone 14開賣 中華電拚年底銷量20萬支

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（中央社記者吳家豪台北16日電）iPhone 14系列3款新機今天開賣，中華電信預約量比去年成長2倍，預估到今年底可賣出20萬支；台灣大哥大預約量成長1倍，有望帶動5G用戶成長2到3成。

中華電信董事長謝繼茂今天在iPhone 14首賣會受訪指出，預約客戶非常喜歡Pro系列，最熱門顏色是深紫色，其次為太空灰色，占比超過7成。iPhone 14系列價格比較實惠，從長期來看，相信iPhone 14與日後將上市的iPhone 14 Plus銷量會慢慢起來。

謝繼茂表示，中華電信看好今年底iPhone 14系列新機銷量有望超過20萬支，相較去年約成長2%到3%。前陣子供應鏈受影響，供貨有問題，現在iPhone 14熱潮有機會幫助中華達到今年底30%的5G滲透率目標。

他說，隨著技術越來越進步成熟，消費者換手機週期也拉長到3年半至4年。以往電信合約長度以24至36個月為主，現在36至48個月合約也開始增加。

媒體問及，若國家通訊傳播委員會（NCC）認定中華電信頻寬超標，中華電是否也願意繳回重新拍賣；謝繼茂回應，會遵照主管機關決策，目前估算中華電信可能超標3MHz，然而頻寬太少，「拿出來也不知道怎麼賣」。

台灣大哥大商務長林東閔表示，iPhone 14預購量比去年多1倍，希望開賣後1週內讓可以讓大多數預購用戶取貨。

林東閔指出，高達8成iPhone 14系列預購用戶選擇Pro機型，預期將推升整體5G用戶成長2到3成，月繳1399元以上的高資費方案用戶也可能因此增加。

台灣之星發布新聞稿說明，iPhone 14預購期間總申辦量相較去年iPhone 13增加逾20%。在iPhone 14全色系中，全新推出的深紫色最受青睞，其次為藍色；機款方面以iPhone 14 Pro、Pro Max最受歡迎，合計占80%，相較去年13 Pro系列成長近30%；容量以256GB為大宗，有58%消費者選擇。（編輯：楊凱翔）1110916

台灣大哥大16日開賣iPhone 14系列3款新機，邀請14位VIP果粉用戶到台北威秀門市參加派對活動，由台灣大哥大總經理林之晨（右）、商務長林東閔（左）抽出幸運果粉，贈送iPhone 13手機。中央社記者吳家豪攝 111年9月16日