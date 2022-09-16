台股週線收黑0.15% 貿易百貨類股跌4.7%最大

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（中央社記者潘智義台北16日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在14561.76點，較上週下跌21.66點，跌幅約0.15%，跌幅以貿易百貨類指數下跌4.7%為最大，漲幅以橡膠類指數上漲7.29%為最大。

證交所發布新聞稿指出，本週不含金融類指數下跌13.09點，跌幅約0.10%，未含電子類指數上漲59.34點，漲幅約0.34%，未含金融電子類指數上漲99.93點，漲幅約0.70%。

本週集中交易市場總成交金額為新台幣9812.24億元，全體上市股票成交金額為9223.27億元，股票成交量週轉率為1.9%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2807.07億元，占全體上市股票交易金額30.43%；電子零組件類948.60億元，占10.28%；電腦及週邊設備類599.75億元，占6.5%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為汽車類7.2%、生技醫療類5.74%、電器電纜類4.83%。

累計今年初開盤迄今共172個交易日，集中市場總成交金額為44兆3050.29億元，市場日平均成交金額為2575.87億元，股票成交量週轉率為83.09%，股票日平均成交量週轉率為0.48%。

證交所說明，今天全體上市公司總市值為45兆5345.3億元，較上週9月8日市值45兆5898.18億元減少552.88億元，減幅約0.12%。（編輯：趙蔚蘭）1110916