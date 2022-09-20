三芳化學第4季保持觀望 看長期不悲觀

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（中央社記者賴言曦台北20日電）三芳化學今天舉辦線上法說會，經營團隊表示，在俄烏戰爭、通膨、升息等影響下，今年第4季保持觀望態度，但由於主要客戶在印尼、印度擴充方向不變，長期而言不悲觀。

三芳表示，今年上半年品牌需求態度樂觀，當時觀察下半年可望延續動能，但5、6月起，俄烏戰爭、通膨、美國聯邦準備理事會（Fed）升息等事件陸續發酵，導致7、8月份訂單雖不錯，但第4季相對觀望，明年第1季訂單處於不確定情況。

三芳表示，全球前5大品牌鞋材中有逾5成在越南生產，但當地去年疫情升溫衝擊品牌訂單，為分散風險，品牌移轉部分訂單至印尼，為因應相關變化，公司也擬於今年度啟動購置相關資產，規劃擴展印尼廠產能。

三芳認為，長期來看，由於主要客戶在印尼、印度擴充方向不變，雖然速度會視整體政治、經濟狀況而有調整，但長期而言不悲觀。

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另外，2022年卡達世界盃足球賽將在11月下旬登場，三芳表示，上半年來自品牌的足球鞋訂單有增加，在部分品牌的占有率也有提升，預估世足賽對今年上半年及7、8月的訂單有助益，預估動能將延續到下半年。

觀察原物料行情，三芳認為，由於原物料占營運成本比重大，因此價格走勢對毛利率表現有一定影響，目前觀察原物料價格已無向上趨勢，部分有回檔跡象，只是幅度不大，目前三芳原物料庫存約有1季的時間差，因此若原物料價格回檔，預估約會在明年第1季、第2季反應。（編輯：黃國倫）1110920