曾文生：推動住商節能 需價值引導

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）經濟部次長曾文生今天指出，台灣能源使用可分為住商部門及產業部門，在推動節能工作上，前者更需要的不是「價格彈性」，而是「價值引導」，以及更完善的能源技術服務業（ESCO）可及性。

經濟部今天舉辦「2050淨零轉型關鍵戰略－節能戰略社會溝通會議」，邀請政府各部門代表、民間團體代表等與會，討論節能戰略與淨零轉型的工作，曾文生出席會議並致詞。

曾文生表示，國發會已發布淨零碳排的12項關鍵戰略，其中「價格彈性」是處理能源問題的核心工具，而台灣能源的使用可分為兩大類型，一為「人多用電少」，一為「人少用電多」。

曾文生說明，目前政府已經出手的節能、淨零等政策，多是在產業部門「人少用電多」這塊，但社會未來要持續邁向淨零碳排的目標，政策就繼續要有動能，將推動策略分散到不同面向。

曾文生說明，「人多用電少」是占整體能源使用40%的住商用電，假設每度電一口氣漲40%約新台幣1元，如家戶每個月用電500度，也等於才漲500元，價格對其影響不是這麼大，更需要的是價值引導。

針對「人多用電少」推動節能、淨零工作，曾文生直言這無法單純用強制性政策，或是價格引導達成目標，因此要聚沙成塔、社會溝通，這個過程就是整體社會價值的形塑。

曾文生說「人少用電多」更精確來講就是製造業部門，其節能工作推動，價格彈性、強制管理機制就很重要，但政府仍得緊盯其他國家狀況，因這牽涉國家競爭力及人民福祉，只要影響不要太大，政府就會盡可能提高節能標準。（編輯：張良知）1110921