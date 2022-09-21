更多編輯台推薦新聞：
英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬
國際

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮
運動

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美智庫：中共2027年前對台動武？專家多不認同
首頁 / 產經
淨零碳排
新聞專題
淨零碳排1/64
首頁 / 產經

曾文生：推動住商節能 需價值引導

2022/9/21 11:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北21日電）經濟部次長曾文生今天指出，台灣能源使用可分為住商部門及產業部門，在推動節能工作上，前者更需要的不是「價格彈性」，而是「價值引導」，以及更完善的能源技術服務業（ESCO）可及性。

經濟部今天舉辦「2050淨零轉型關鍵戰略－節能戰略社會溝通會議」，邀請政府各部門代表、民間團體代表等與會，討論節能戰略與淨零轉型的工作，曾文生出席會議並致詞。

曾文生表示，國發會已發布淨零碳排的12項關鍵戰略，其中「價格彈性」是處理能源問題的核心工具，而台灣能源的使用可分為兩大類型，一為「人多用電少」，一為「人少用電多」。

曾文生說明，目前政府已經出手的節能、淨零等政策，多是在產業部門「人少用電多」這塊，但社會未來要持續邁向淨零碳排的目標，政策就繼續要有動能，將推動策略分散到不同面向。

曾文生說明，「人多用電少」是占整體能源使用40%的住商用電，假設每度電一口氣漲40%約新台幣1元，如家戶每個月用電500度，也等於才漲500元，價格對其影響不是這麼大，更需要的是價值引導。

針對「人多用電少」推動節能、淨零工作，曾文生直言這無法單純用強制性政策，或是價格引導達成目標，因此要聚沙成塔、社會溝通，這個過程就是整體社會價值的形塑。

曾文生說「人少用電多」更精確來講就是製造業部門，其節能工作推動，價格彈性、強制管理機制就很重要，但政府仍得緊盯其他國家狀況，因這牽涉國家競爭力及人民福祉，只要影響不要太大，政府就會盡可能提高節能標準。（編輯：張良知）1110921

曾文生
台電擬推電力直供竹科等7大園區 提升民生用電韌性 台電52間變電所10年全面屋內化 降低故障率更易維護
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中油攜手歐洲商會 發布2050淨零最佳實踐報告書