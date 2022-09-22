聯準會再升息3碼股匯雙挫 新台幣貶逾1角跌破31.5元

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）美國聯準會大展鷹姿，三度升息3碼（1碼為0.25個百分點），且接下來仍可能大幅升息，嚇壞金融市場，不只美股重挫，台灣股匯市也上演股匯雙殺，新台幣早盤狂殺摜破31.5元重要心理關卡，最低觸及31.596元、重貶1.56角。

美國聯邦準備理事會（Fed）21日再度宣布一口氣升息3碼，暗示今年底前還可能再升5碼，並大幅下修經濟成長預測。美股聞訊震盪收黑，道瓊指數跌逾500點；台股今天早盤也下挫逾200點，最低來到14151.8點。

聯準會鷹派立場堅定，助長美元強勢氣焰，美元指數狂飆衝破111大關、刷新20年新高紀錄；超強美元讓亞幣倒成一片，日圓再次跌破144，韓元貶破1400大關、最低觸及1408.98，離岸人民幣匯價更是直線下挫、跌穿7.09。

新台幣匯率同樣跌跌不休，今天以31.47元開盤後，匯價貶破31.5元重要心理關卡，盤中最低為31.596元、重貶1.56角。（編輯：楊凱翔）1110922