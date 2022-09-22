證交所：國泰全球品牌50 ETF 9/26掛牌上市

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（中央社記者賴言曦台北22日電）台灣證券交易所今天表示，由國泰投信公司募集發行的ETF（指數股票型基金）「國泰全球品牌50 ETF證券投資信託基金」受益憑證，將於9月26日正式掛牌上市。

證交所表示，據申請資料顯示，這檔 ETF 的標的指數「ICE FactSet 全球品牌 50 指數」（ ICE FactSet Global Top 50 Brands Index）是由 ICE Data Indices, LLC 指數公司所編製及維護。

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證交所說明，ICE FactSet 全球品牌 50 指數從全球交易所上市股票中，選擇符合市值及流動性標準的股票，透過 FactSet 的RBICS 產業分類資料庫篩選出其產品及服務具備品牌地位的公司，採調整後市值加權計算而成，投資範圍橫跨全球，包括軟硬體科技業、循環性及非循環性消費品業、消費服務業、金融業等公司類別，現有成分股計 50 檔。

證交所表示，包含國泰全球品牌50，目前集中市場掛牌上市 ETF 將達 141 檔；國內 ETF 商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。（編輯：林興盟）1110922