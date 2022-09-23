美國科技股續跌 台股破底危機未除

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）美國持續升息動作引發華爾街擔憂美國經濟恐陷入衰退，美股22日續跌，尤以科技股跌勢慘重，分析師表示，台股賣壓短期恐難暫緩，前波低點13928點是否具支撐仍待觀察。

美國聯邦準備理事會（Fed）升息3碼（0.75個百分點）後，全球又有更多央行升息，令人愈來愈擔心經濟可能衰退，道瓊工業指數下跌107.10點或0.35%，以30076.68點作收。標準普爾500指數下滑31.94點或0.84%，收3757.99點。

科技股那斯達克指數挫跌153.39點或1.37%，收11066.80點。費城半導體指數下挫70.71點或2.81%，收2444.25點。

台灣央行跟進美國升息半碼（0.125個百分點），雖然升息動作並不激進，但預期明年經濟成長率恐難保3%，也讓對未來的展望蒙上一層陰影。

分析師指出，國際股市表現不佳，台股難獨善其身，尤其是與台股連動性高的費城半導體跌幅超過2%，恐讓台股持續面臨來自於外資的賣壓，投資人可以觀察美元指數走勢，在美元持續強勢表現下，要外資回頭買超台股難度不低。

保德信投信表示，聯準會「一次到位」的鷹派立場，未來勢必會打壓就業及購買力表現，也讓未來成長放緩成為市場共識。不過，聯準會政策立場清楚表態，反而有助於整體投資人調整相關預期，短期金融市場雖難免震盪，然利空充分消化、市場情緒可能過度悲觀等，都將提供低檔分批布局機會。（編輯：楊凱翔）1110923