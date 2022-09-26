美股重挫 法人：台股恐回測萬四關卡

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（中央社記者張建中台北26日電）美股23日持續重挫，道瓊工業指數下跌486.27點，跌破3萬點關卡，那斯達克指數下跌198.87點。法人表示，隨著美股破底，台股不排除可能回測萬四關卡支撐。

投資人憂心持續升息導致經濟衰退風險升高，美股23日全面重挫。道瓊工業指數下挫486.27點，跌幅1.62%；標準普爾指數下跌64.76點，跌幅1.72%；那斯達克指數下跌198.87點，跌幅1.8%；費城半導體指數下跌35.352點，跌幅1.45%。

國內外產業訊息方面，鴻海集團衝刺電動車領域，除將與印尼Indika能源（Indika Energy）旗下PT Mitra Motor Group（MMG）成立合資公司FIM，並斥資7500萬美元，與Stellantis成立第2家合資公司，還加碼投資芯量科技，金額新台幣4.74億元。

面板廠群創光電認為，目前面板庫存處於相對健康狀態，有機會在年底見底，希望明年第1、2季產業好轉，但全球經濟充滿變數，仍需觀察後續發展。

記憶體廠華邦電天表示，客戶還在調整庫存，原先預期9月庫存去化情況可望明朗化，但目前則還需要多點時間觀察。

法人表示，道瓊指數失守3萬點大關，收在29590.41點，創近2年新低，國際股市再度面臨破底危機。除基本面欠佳，資金面也承受壓力，預期台股不排除可能回測萬四關卡支撐。（編輯：郭無患）1110926