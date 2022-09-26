證交所推網路闖關大富翁遊戲 宣導證券知識及風險

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（中央社記者潘智義台北26日電）台灣證券交易所今天表示，宣導證券商品常識及交易風險的網路闖關遊戲去年瀏覽人數已創35萬人次新高，今年將再度登場，活動期間週週抽獎，總獎金高達新台幣44萬元。

證交所透過新聞稿指出，網路闖關有獎徵答活動今年已邁入第12屆，目的是希望藉由遊戲宣導證券商品常識及交易風險，協助大眾建立正確的投資理財觀念，活動將於9月27日至11月19日登場，活動期間週週抽獎，8週共計1120個獎項，總獎金高達新台幣44萬元。

證交所說明，今年闖關活動「龍翔虎躍、如虎添翼」設計配合虎年主題，以老虎為主角進行大富翁遊戲，遊戲題型靈活，除了涵蓋各式證券知識，也將近期熱議的創新板（TIB）及防範金融詐騙宣導納入遊戲活動中，同時鼓勵玩家進入「公開資訊觀測站」實際查詢上市公司公告財務資訊及股利分派情形等內容，幫助大眾建立正確選擇投資標的及判斷能力，提醒慎防投資風險。

證交所推出遊戲設計分為初階版「福虎大富翁」，以大富翁的遊戲方式進行；還有進階版「猛虎打疫情」，以卡牌遊戲方式進行。並依參與活動對象區分為「社會組」及「校園組」，若學生使用非.edu.tw域名Email帳號登入者，只能參加社會組遊戲。

另外，所有參加者皆須完成帳號登錄、回答闖關題目，並完成題目關卡後才能參加抽獎，抽獎日期為本活動開始次週起每週第一營業日進行，當週若重複中獎，則以獎金高的獎項為主。

活動詳細資訊見證交所「投資人知識網」（https://investoredu.twse.com.tw/）。（編輯：翟思嘉）1110926