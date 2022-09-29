台積電早盤股價彈升5.5元 市值重返11.5兆元
2022/9/29 09:36
（中央社記者張建中新竹29日電）美股跌深反彈，道瓊指數大漲548.75點，那斯達克指數勁揚222.14點。台積電今天股價止跌反彈，早盤達新台幣443.5元，上漲5.5元，市值增加1426億元，達11.5兆元。
英國央行英格蘭銀行（BOE）干預拯救債市，消除投資人疑慮，美股28日強勁反彈，道瓊指數上揚548.75點，漲幅1.88%；那斯達克指數上漲222.14點，漲幅2.05%；費城半導體指數揚升29.21點，漲幅1.22%。
台積電美國存託憑證（ADR）收在72.13美元，續創波段新低，下跌0.9美元，跌幅1.23%。以台積電28日收盤價新台幣438元計，台積電ADR溢價約4.97%。
台積電今天股價止跌反彈，早盤達443.5元，上漲5.5元，市值增加1426億元，達11.5兆元，貢獻大盤約45點。
外資連續6個交易日共賣超台積電4萬餘張，投信則連續9個交易日買超台積電3000多張，自營商連續4個交易日買超3500餘張，呈土洋法人對作局面。（編輯：楊蘭軒）1110929
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