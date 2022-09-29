更多編輯台推薦新聞：
封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

戴維斯確定以本土身分續戰 自揭洋將認定爭議曾考慮退休
運動

戴維斯確定以本土身分續戰 自揭洋將認定爭議曾考慮退休

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

台積電早盤股價彈升5.5元 市值重返11.5兆元

2022/9/29 09:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹29日電）美股跌深反彈，道瓊指數大漲548.75點，那斯達克指數勁揚222.14點。台積電今天股價止跌反彈，早盤達新台幣443.5元，上漲5.5元，市值增加1426億元，達11.5兆元。

英國央行英格蘭銀行（BOE）干預拯救債市，消除投資人疑慮，美股28日強勁反彈，道瓊指數上揚548.75點，漲幅1.88%；那斯達克指數上漲222.14點，漲幅2.05%；費城半導體指數揚升29.21點，漲幅1.22%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在72.13美元，續創波段新低，下跌0.9美元，跌幅1.23%。以台積電28日收盤價新台幣438元計，台積電ADR溢價約4.97%。

台積電今天股價止跌反彈，早盤達443.5元，上漲5.5元，市值增加1426億元，達11.5兆元，貢獻大盤約45點。

外資連續6個交易日共賣超台積電4萬餘張，投信則連續9個交易日買超台積電3000多張，自營商連續4個交易日買超3500餘張，呈土洋法人對作局面。（編輯：楊蘭軒）1110929

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
賣壓出籠 台積電盤中下探440元波段新低