股匯齊揚 新台幣小升2.4分收31.847元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北29日電）美股收高加上美元指數回落，亞洲股匯市得以喘息，台灣今天股匯齊揚，新台幣兌美元收盤收31.847元，小升2.4分，台北及元太外匯市場總成交金額15.86億美元。

英國央行英格蘭銀行（BOE）干預拯救債市，美股4大指數強彈，激勵台股早盤突破13600點，儘管盤中一度震盪翻黑，終場收在13534.26點，上揚68.19點，重返13500點之上。

外匯交易員表示，美元指數回檔，亞幣獲得喘息空間，人民幣未再破底，新台幣今天在台股走揚、出口商拋匯之下，也止貶回升；新台幣兌美元今天開盤價為31.83元，最高31.777元、最低31.865元。

時序接近月底，出口商拋匯出籠，有利於緩和新台幣貶勢，新台幣匯率近日也在32元整數大關前止步，陷入區間整理。不過外匯交易員指出，美元強勢格局並未改變，新台幣還是續朝32元整數大關靠攏。

新台幣匯率今年以來跌跌不休，中央銀行總裁楊金龍今天於立法院業務報告時也表達看法，強調這波貶值關鍵在於美國聯準會接連升息，不只台灣股匯同步走低，其他國家也是如此，好比洪水要來、擋都擋不住。

央行不諱言今年以來數度進場調節、穩定匯市，上半年淨賣匯達82.5億美元。楊金龍表示，洪水不能擋，要用疏導方式；暗示央行對於匯率的立場不會逆勢操作，而是挑選適當時機進場，緩和貶勢。（編輯：林淑媛）1110929