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台積電股價再創波段新低423元 市值跌破11兆元關卡

2022/9/30 09:12（9/30 09:19 更新）
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台積電30日股價再創波段新低，早盤達新台幣423元，市值跌破11兆元關卡。（中央社檔案照片）
台積電30日股價再創波段新低，早盤達新台幣423元，市值跌破11兆元關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹30日電）美股再度重挫，台積電ADR持續破底，台積電今天股價也再創波段新低，早盤達新台幣423元，市值跌破11兆元關卡。

經濟衰退疑慮升高，美股29日再度走跌，道瓊工業指數下挫458.13點，跌幅1.54%；那斯達克指數下跌314.13點，跌幅2.84%；費城半導體指數下跌79.9點，跌幅3.29%。

台積電美國存託憑證（ADR）跌破70美元關卡，收在69.28美元，下跌2.85美元，跌幅3.95%；以台積電29日收盤價新台幣435元計，台積電ADR溢價約1.44%。

台積電繼29日盤中跌破7月5日低點433元，滑落至432元後，今天早盤進一步達423元，再創波段新低，下跌12元，市值縮水3111億元，降至10.96兆元。

美國聯準會（Fed）激進升息，引發美元急升，美國公債殖利率攀高，重創國際股市。法人表示，全球經濟衰退疑慮升高，台積電未來營運變數增多，外資籌碼持續鬆動，連續7個交易日共賣超近5萬張，影響台積電股價破底。

台積電9月來股價重挫82元，市值縮水2.12兆元；今年來大跌192元，市值縮水4.97兆元，影響大盤1593點。（編輯：楊蘭軒）1110930

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