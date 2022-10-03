更多編輯台推薦新聞：
葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局
兩岸

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

股匯雙跌 新台幣重貶1.25角收31.868元

2022/10/3 18:32（10/3 18:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣兌美元3日收盤收在31.868元，重貶1.25角。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元3日收盤收在31.868元，重貶1.25角。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北3日電）金管會祭出救市措施，外資仍持續匯出，加上亞幣走疲，台灣今天再次上演股匯雙跌，新台幣兌美元收盤收在31.868元，重貶1.25角，台北及元太外匯市場總成交金額11.96億美元。

美股領跌之下，台股今天早盤下跌逾150點，儘管盤中內資買盤進場低接，指數一度翻紅衝上13440點，但權值股賣壓未解，台積電回到平盤之下，終場加權指數收在13300.48點，下跌124.1點；外資也續呈賣超，今天賣超台股93.73億元。

外匯交易員表示，即便金管會端出救市措施，美股還沒有止穩，台股難逃走弱命運；今天外資持續匯出，亞幣又走低，日圓再度貶破145，新台幣匯率終止連2升，呈現弱勢整理，一早以31.790元開盤後，匯價迅速下挫，盤中最低為31.886元。

外匯交易員指出，雖然美元指數高檔回落、續於112上下盤旋，但美元走升的趨勢沒有改變，資金持續撤離亞洲市場之下，新台幣還是緩步朝32元整數關卡靠攏，「貶破32元只是時間早晚的問題」。（編輯：趙蔚蘭）1111003

延伸閱讀
外資賣超93億提款華新與國泰金 連9賣台積電金管會救市2招上路 黃天牧：緊盯台股價量 後續還有措施楊金龍：任內不會外匯管制 調節匯率疏導勝阻擋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新台幣午盤重貶1.25角 暫收31.868元