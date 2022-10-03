股匯雙跌 新台幣重貶1.25角收31.868元

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）金管會祭出救市措施，外資仍持續匯出，加上亞幣走疲，台灣今天再次上演股匯雙跌，新台幣兌美元收盤收在31.868元，重貶1.25角，台北及元太外匯市場總成交金額11.96億美元。

美股領跌之下，台股今天早盤下跌逾150點，儘管盤中內資買盤進場低接，指數一度翻紅衝上13440點，但權值股賣壓未解，台積電回到平盤之下，終場加權指數收在13300.48點，下跌124.1點；外資也續呈賣超，今天賣超台股93.73億元。

外匯交易員表示，即便金管會端出救市措施，美股還沒有止穩，台股難逃走弱命運；今天外資持續匯出，亞幣又走低，日圓再度貶破145，新台幣匯率終止連2升，呈現弱勢整理，一早以31.790元開盤後，匯價迅速下挫，盤中最低為31.886元。

外匯交易員指出，雖然美元指數高檔回落、續於112上下盤旋，但美元走升的趨勢沒有改變，資金持續撤離亞洲市場之下，新台幣還是緩步朝32元整數關卡靠攏，「貶破32元只是時間早晚的問題」。（編輯：趙蔚蘭）1111003