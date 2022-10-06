南京復興都更新建工程案動土 預計115年完工

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（中央社記者張璦台北6日電）中國建築經理公司表示，備受矚目的南京復興都市更新新建工程案，今天舉行開工動土典禮，大樓基地近800坪，改建後為地上22層、地下5層的鋼骨造A級商辦大樓，總樓地板面積達1萬3608坪，預計民國115年完工。

中國建築經理公司由土地銀行、兆豐銀行共同投資創立，近年承辦大量都更危老案件。

中國建築經理公司發布新聞稿指出，南京東路金融商圈軸線上最受矚目的南京復興都市更新案，今天於都更案現地，在委託人彰化銀行、中國人壽、華南永昌（元鼎投資）、元大證券、元大銀行等元大集團相關子公司代表及當地里長共同見證下，由代理實施者中國建築經理公司董事長鄭重，與華熊營造董事長新屋忠彥，順利完成開工動土典禮儀式。

中國建築經理公司表示，彰銀、中壽、元大等3大金控相關法人公司，於106年委託中國建經代理實施更新改建，受委任後不到5年的時間，協調委託人達100%共識、建構建築師與都更相關專業團隊、並完成分配協議。

中國建築經理公司以台北市獨有的都市更新168專案辦理，迅速完成更新案中最為複雜的審議期程，110年取得更新計畫核定與建照，同年8月工程發包，在疫情期間工程物價飆漲、工班人力緊俏狀況下，2個月內即完成工程決標，於110年10月與華熊營造完成工程簽約。

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中國建築經理公司指出，本大樓基地近800坪，改建後為地上22層、地下5層的鋼骨造A級商辦大樓，總樓地板面積達1萬3608坪，主要量體採用新古典、崗石穩固的外部形式，全案預計115年完工，更新後建物導入黃金級綠建築及耐震標章設計。

同時，為擴大都市整體公益性並改善環境，在代理實施者中國建經建議下，捐贈「新增捷運出入口」公益設施，並同步整合人行環境及公車站牌，整體提升公共運輸系統之使用、完善人行動線；而該部分並無申請容積獎勵，展現3大金控企業社會責任精神。（編輯：趙蔚蘭）1111006