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台積電早盤下探442.5元 市值縮水2204億元

2022/10/7 09:24
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（中央社記者張建中新竹7日電）美股6日收低，道瓊指數下挫346.93點，那斯達克指數下跌75.33點。台積電今天股價同步滑落，早盤達新台幣442.5元，下跌8.5元，市值縮水2204億元。

市場觀望就業數據，美股全面收低，道瓊工業指數下挫346.93點，跌幅1.15%；那斯達克指數下跌75.33點，跌幅0.68%；費城半導體指數下跌14.77點，跌幅0.59%。

台積電美國存託憑證（ADR）小跌0.13美元，跌幅0.17%，收在74.35美元，以台積電6日收盤價新台幣451元計，台積電ADR溢價3.95%。

台積電今天股價走勢疲弱，早盤達442.5元，下跌8.5元，市值縮水2204億元，滑落至11.47兆元，影響大盤約70點。

台積電預計今天下午公告9月及第3季營收，法人預期，台積電第3季營運目標應可順利達成。台積電預估第3季營收可望達198億至206億美元，以中間值202億美元計，將季增約11.2%。（編輯：楊蘭軒）1111007

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