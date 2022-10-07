台股週線收紅277點終止6連黑 玻璃陶瓷股漲逾7%

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（中央社記者潘智義台北7日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在13702.28點，較上週上漲277.7點，終止6連黑，漲幅約2.07%，其中以玻璃陶瓷類指數上漲7.11%最大，油電燃氣類指數下跌3.38%最大。

證交所發布新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲270.98點，漲幅約2.36%，未含電子類指數上漲88.94點，漲幅約0.55%，未含金融電子類指數上漲105.08點，漲幅約0.78%。

本週集中交易市場總成交金額為新台幣9319.95億元，全體上市股票成交金額為8575.97億元，股票成交量週轉率為1.54%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2986.57億元，占全體上市股票交易金額34.82%；電子零組件類967.42億元，占11.28%；航運類857.09億元，占9.99%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為生技醫療類5.96%、航運類4.67%、電子零組件類4.01%。

累計今年初開盤迄今共187個交易日，集中市場總成交金額為47兆2426.7億元，市場日平均成交金額為2526.35億元，股票成交量週轉率為88.5%，股票日平均成交量週轉率為0.47%。

今天全體上市公司總市值為42兆8404.73億元，較上週9月30日市值41兆9743.58億元增加8661.15億元，增幅約2.06%。（編輯：趙蔚蘭）1111007