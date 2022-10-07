股匯雙殺 新台幣重貶1.38角收31.668元

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（中央社記者蘇思云台北7日電）台股大跌近200點，加上國際美元指數轉強，再度拖累新台幣走勢，新台幣兌美元今天收盤收31.668元，重貶1.38角，終結連3升，台北及元太外匯市場總成交金額14.16億美元。

美國非農就業人口數據即將公布，市場觀望氣氛濃，美股主要指數都收跌，台股今天一度大跌逾200點，終場下跌189.77點，收在13702.28點。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超117.71億元。

外匯交易員表示，外資今天賣超匯出，美元指數回升，亞洲貨幣難逃壓力，導致新台幣連帶走軟；新台幣兌美元今天開盤價為31.58元，最高31.58元、最低31.681元，最後收31.668元，貶值1.38角，終結連3升。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值7.5分或0.24%，終結週線連十黑。

外匯交易員表示，美國非農就業人口數據即將公布，下週還要公布美國消費者物價指數，後續仍要持續觀察外資動向，預料新台幣短期續呈偏弱整理。（編輯：張均懋）1111007