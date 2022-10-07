更多編輯台推薦新聞：
星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見
文化

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人
運動

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

台股下跌189點守住13700點 週線終止連6黑

2022/10/7 13:55（10/7 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股7日終場下跌189.77點，收在13702.28點，週線終止連6黑。（中央社檔案照片）
台股7日終場下跌189.77點，收在13702.28點，週線終止連6黑。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北7日電）美國非農就業人口數據即將在今晚公布，且下週還有美消費者物價指數待公布，市場觀望氣氛濃厚，美股主要指數都收跌，台股今天一度大跌逾200點，但收盤跌勢收斂，下跌189.77點，13700點失而復得，週漲277.7點，週線終止連6黑 。

加權指數終場收在13702.28點，下跌189.77點，跌幅1.37%，成交值縮至新台幣1610.41億元，8大類股僅造紙類股上揚。

電子權值股台積電、大立光將在下週舉行法人說明會，台積電收在438元，跌幅2.88%，連續摜破450、440元整數關卡；大立光開低狹幅震盪翻紅，收在1845元，上揚0.54%；鴻海收在平盤107.5元；IC設計大廠聯發科旗下達發科技日前宣布，打入美國固網市場，聯發科收在566元，下挫3.58%。

受惠解封行情，航空雙雄華航、長榮航逆勢上揚，分別收在20.35元、29.15元，上漲1.24%、1.92%。

上櫃觀光股海灣收21元、御頂收10.75元，都是漲停價。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，美國非農就業人口數據今晚公布，台股今天投資氣氛趨觀望，國慶連假結束後，觀望氣氛恐延續到下週，須等到13日台積電、大立光法說及美國勞動部公布消費者物價指數（CPI）後，大盤走勢才易較為明朗。

廖健佑指出，台股上半週的反彈，到今天進一步量縮下跌，但反彈格局未被破壞，台股將跟著美股走。儘管美CPI數據不易下滑，但接下來還是先觀察通貨膨脹率，若能順利往下掉，則有利市場解讀美升息步調或將放緩，有利股市續彈。（編輯：楊凱翔）1111007

延伸閱讀
新台幣午盤貶9.5分 暫收31.625元正崴吃蘋果9月營收創近3年新高 盤中強勢攻漲停台股盤中暫失13800點 電子弱勢航空雙雄逆勢揚非農就業人口公布前美股跌 法人：台股恐量縮整理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股開低走低 跌189.77點