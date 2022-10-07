台股下跌189點守住13700點 週線終止連6黑

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（中央社記者潘智義台北7日電）美國非農就業人口數據即將在今晚公布，且下週還有美消費者物價指數待公布，市場觀望氣氛濃厚，美股主要指數都收跌，台股今天一度大跌逾200點，但收盤跌勢收斂，下跌189.77點，13700點失而復得，週漲277.7點，週線終止連6黑 。

加權指數終場收在13702.28點，下跌189.77點，跌幅1.37%，成交值縮至新台幣1610.41億元，8大類股僅造紙類股上揚。

電子權值股台積電、大立光將在下週舉行法人說明會，台積電收在438元，跌幅2.88%，連續摜破450、440元整數關卡；大立光開低狹幅震盪翻紅，收在1845元，上揚0.54%；鴻海收在平盤107.5元；IC設計大廠聯發科旗下達發科技日前宣布，打入美國固網市場，聯發科收在566元，下挫3.58%。

受惠解封行情，航空雙雄華航、長榮航逆勢上揚，分別收在20.35元、29.15元，上漲1.24%、1.92%。

上櫃觀光股海灣收21元、御頂收10.75元，都是漲停價。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，美國非農就業人口數據今晚公布，台股今天投資氣氛趨觀望，國慶連假結束後，觀望氣氛恐延續到下週，須等到13日台積電、大立光法說及美國勞動部公布消費者物價指數（CPI）後，大盤走勢才易較為明朗。

廖健佑指出，台股上半週的反彈，到今天進一步量縮下跌，但反彈格局未被破壞，台股將跟著美股走。儘管美CPI數據不易下滑，但接下來還是先觀察通貨膨脹率，若能順利往下掉，則有利市場解讀美升息步調或將放緩，有利股市續彈。（編輯：楊凱翔）1111007