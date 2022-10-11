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聯強第3季營收續破千億元 創單季次高

2022/10/11 17:56
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（中央社記者吳家豪台北11日電）3C通路商聯強受惠於商用加值業務及資料中心產品成長，今天公布第3季合併營收約新台幣1090億元，年增7%，為歷年同期新高與單季歷史次高，連5季站穩千億元大關。

累計聯強今年前3季營收3132億元，較去年同期成長10%，也創歷史新高。

聯強透過新聞稿指出，今年第2季以來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、中國封控、通貨膨脹、升息等變數，明顯影響整體市場消費信心，但聯強憑藉近年來建立的強健體質，帶動今年前3季營收持續站穩千億大關且逐季走高。

聯強商用加值業務今年第3季營收年增13%，連續7季創新高，其中資料中心相關產品營收年增5成，網路資安、雲端服務與人工智慧物聯網（AIoT）等產品也都有雙位數百分比的成長。

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聯強半導體事業積極發展營運服務平台，展現調節供需的功能，不斷有新客戶加入，今年第3季半導體事業營收年增21%。資訊消費與通訊業務如預期受到通膨、終端買氣縮手的影響，第3季營收分別年減7%、年增1%。

聯強今年前3季營收首次突破3000億元，其中商用加值業務與半導體事業皆創歷史同期新高；除中國外，各地區營收都創同期新高，並達到雙位數百分比的年增率。（編輯：黃國倫）1111011

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