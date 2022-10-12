外資賣超逾166億 提款台積電反手買進聯電

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（中央社記者江明晏台北12日電）台股今天跌24.79點，收13081.24點，萬三盤中失而復得，外資賣超166.4億元，在台積電法說前夕提款台積電，賣超逾2.1萬張，但反手布局聯電，買超逾1.6萬張。

台股昨日暴跌596.25點後，今天開低走低，早盤一度跌逾百點，下探12991.59點，失守萬三大關，再創波段新低，隨後部分個股底部拉抬，跌勢收斂一路站回萬三，盤中更數度翻紅，終場仍下跌24.79點，收13081.24點，跌幅0.19%，成交金額1815.56億元。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超166.83億元。其中，自營商賣超7.14億元，投信買超6.71億元，外資及陸資賣超166.4億元。

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根據外資賣超前10名個股，第一名為台積電，賣超逾2.1萬張，其次依序為台塑、長榮、鴻海、陽明、華航、元大滬深300正2、元大高股息、長榮航、國泰金；顯示權值股、航運股等都成為外資調節重點。

觀察外資買超排行，第1名為聯電，買超逾1.6萬張，其次依序為金寶、台企銀、南亞科、華通、欣興、彩晶、華新、FH富時不動產、潤泰全，顯示擁題材的中小型電子股、金融股等受到外資青睞。（編輯：張均懋）1111012